Julebutik lukker - Emilia håber på at komme til en ny butik

Modsat oplever formanden for organisationen LEV, der blandt andet hjælper udviklingshandicappede i arbejde, at der er en stor velvilje i samfundet til at få folk i skånejobs.

- Det er en win-win. De udviklingshandicappede får et skånejob, virksomhederne får enormt engagerede medarbejdere. Når først de får følelsen af at bidrage til samfundet, så sætter de en stor ære i deres job, siger Anni Sørensen, der er formand for LEV, som netop har formået at sende over 5.000 udviklingshandicappede i jobs.

Fordobling fra sidste år

Ære og stolthed fylder også for Emilia Skov Lass og ikke mindst Kim Bentzen, der er autist og også i år er en del af butikken.

Selvom butikken kører på tredje år, så er den langt fra at have udtømt sit formål. I år er der mere end dobbelt så mange fra de beskyttede beskæftigelsestilbud, der er blevet en del af julebutikken.

- I starten troede jeg, at jeg nok hurtigt ville blive træt af det. Men nu bliver jeg helt høj, og sidder og venter inden butikken skal åbne, siger han.