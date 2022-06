Kæmpe cykler skal få borgernes øjne op for særlig cykelrute

Iris Uellendahl står i spidsen for Blomster Bygger Broer, og hun forklarer, at projektets produkt er én ting, men at det er effekterne af samarbejdet, der forhåbentligt fører mere med sig

- Jeg håber, at skoleklasserne der har været med, vil have lyst til at lave mere sammen, at turistorganisationerne vil arbejde mere sammen, og at det giver noget til vores erhverv i området, siger hun.

Intentionerne finder man også hos Destination Sønderjylland, lyder det fra Gitte Hoeg Andersen, der selv er en del af mindretallet i Danmark.

- Vi vil det her grænseoverskridende samarbejde, og vi vil gerne lave flere projekter som dem her, siger hun.