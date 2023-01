'Kan du gætte hvem jeg er?': På Als er Helligtrekonger lig med maskebal

Du har sikkert for ganske nyligt sunget, at 'julen varer lige til påske'. Men nej, det er ikke sandt, for helligtrekongersdag markerer nemlig julens afslutning, hvis man kigger i kristendommens kalender.

For mange i Danmark er dagen ikke andet end en notits under den 6. januar på den nye kalender, man lige har taget i brug. Sådan er det bestemt ikke i landsbyen Notmark på Als.

Her har man i flere årtier brugt dagen på at iklæde sig masker og kostumer. Derefter er man taget på besøg hos hinanden for at sige godt nytår, og det gør man også i aften - et par dage efter helligtrekonger.