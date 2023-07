Kila og Vigga gav Dronningen blomster

De stod nemlig som de første til at velkommen til dronning Margrethe i henholdsvis Sønderborg og Gråsten.

Med sig på sidelinjen havde de Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (Socialdemokratiet), og sammen bukkede og nejede de foran Dronningen, inden de afleverede deres buketter.

Vigga er datter af tidliger folketingspolitiker og minister Ellen Trane Nørby (Venstre), og man skulle tro, at datteren kunne tage imod et par tip fra mor.

- Jeg har prøvet, men jeg fik at vide, at jeg ikke skulle blande mig. Det er dejligt at have sådan en selvstændig lille pige, siger en glad Ellen Trane Nørby.