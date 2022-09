Klub har vendt 'dårlig' udvikling: Nu går næsten alle i bad

Du kender det sikkert.

Det er nemmest lige at klæde børne på hjemmefra og hente dem igen, når træningen er færdig, så de kan få et hurtigt bad derhjemme.

Men det er et problem, som formand og U10-træner Kim Hakonsen Andersen fra fodboldklubben Sønderborg Fremad har sat sig for at ændre.

For et år siden gik kun en mindre håndfuld på U10-holdet ind i omklædningsrummet efter træning, men nu er stort set alle børnene en del af omklædningsrummet.

- Det nemmest er bare at køre hjem, men vi skulle gerne have skabt noget social samvær og fællesskab, lyder det fra træner Kim Hakonsen Andersen.

Et stigende problem

Det er et stigende problem, mener Dansk Boldspil Union (DBU), der har bedt sine klubber om at tage hånd om tendensen, hvor flere dropper det fælles omklædningsrum og fællesbadet.

- Vi ser særligt med børn og unge, at forældre kører dem omklædte til træning og henter dem igen uden at gå i bad. Særligt efter corona, hvor der var lukket for omklædningsrummene har medvirket til den tendens, siger Dergham Abdul Rahman, der er udvalgsmedlem i DBU Jylland.

De bakkes op af professor i kropskultur Ask Vest Christiansen, der fremhæver, at man bør gøre en tidlig indsats.

- Mange unge spejler sig i, hvad de ser på sociale medier, og så kigger de ned ad sig selv, og så tænker de, at sådan ser jeg ikke ud, og så har de ikke lyst til at vise sig i fodboldklubben. Det, tror jeg, er en af forklaringerne, siger han.

Forældre er positive

Der var egentlig ikke det store hokus pokus over det, da Kim Andersen valgte at sætte fokus på problemet. Han gjorde det til en politik på U10-holdet, at man skulle i bad og deltage i omklædningsrummet efter træning og kamp.

- Vi har fået det godt ind under huden på de her drenge, og vi har fuld opbakning fra forældrene, siger Kim Hakonsen Andersen.

Efter træning en torsdag aften udtaler et par forældre, at de er glade for, at der tages hånd om problemet. De tror nemlig på, at det kan medvirke til at danne dem som mennesker.

- Nogen af ungerne har nok noget med blufærdighed, men den barriere skulle gerne brydes med det her, siger Christian Bundgaard Otte, der er forældre til en af spillerne.

Nogle af forældrene kan også selv huske, hvordan den tredje halvleg nærmest blev den bedste, når man skulle samles efter hårdt arbejde om hygge og gode snakke.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi giver tid til, at de kan sidde og hygge sig i omklædningsrummet efter træning i stedet for at skynde os hjem i en hektisk hverdag, siger Bo Erichs, som også har en dreng på klubbens U10-hold.

Risiko for mobning

De seneste år er opmærksomheden om køn og identitet blomstret, og det er vigtigt, at man ikke gemmer børnene væk, men i stedet viser dem, hvordan andre ser ud.

Derfor skal man også have klare retningslinjer, så børnene følger sig trygge i omklædningsrummet, fremhæver Ask Vest Christiansen.

- Man skal kunne stole på de voksne, og så skal man pakke telefonerne lidt væk, for der skal ikke mere end én dårlig sag til at bekræfte dem i, at det er bedst ikke at gå i bad, siger Ask Vest Christiansen.

I DBU håber de også, at de kan være med til at kæmpe kampen mod at være kropsforskrækket, og derfor har de kørt flere kampagner for at sætte fokus på problematikken.

Men det er ikke uden konsekvens at skabe en kultur, hvor man klæder sig af foran andre. I Sønderborg Fremad har de haft en enkelt oplevelse med mobning, efter tøjet var taget af.

- Men det tog vi hånd om med det samme, og gjorde det meget klart, at vi er ikke ens, og at vi skal behandle hinanden ordentligt, siger Kim Hakonsen Andersen.