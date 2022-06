Kom frivilligt eller du risikerer anholdelse

I øjeblikket behandler fogedretterne i Syd- og Sønderjylland mange sager, hvor borgere skal møde op for at få deres udestående afgjort.

Desværre er der personer – primært skyldnere – som udebliver, og som politiet derfor må anholde for at sikre, at de møder op i retten.

Anholdes på job eller derhjemme

- De personer, der er indkaldt til møde i Fogedretten, har fået direkte besked. Og møder de ikke op frivilligt, risikerer de at blive anholdt i nær fremtid, og det kan ske på deres arbejdsplads eller om aftenen i deres hjem, lyder det fra vicepolitiinspektør Henning Marcussen Syd- og Sønderjyllands Politi, Områdecenter Syd, og han fortsætter:

- Det vil vi gerne undgå, og derfor opfordrer vi kraftigt personerne til at rette henvendelse til retten, så de kan få deres sager behandlet, understreger han.