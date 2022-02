Kommentator: Ellen Trane Nørby-exit tegn på manglende tro på sejr

Det tyder ikke på stor tro på en kommende valgsejr, når så mange af Venstres profiler vælger at forlade landspolitik.

Det vurderer politisk kommentatorer og medlem af netop Venstre Jarl Cordua.

Senest har det mangeårige medlem af Folketinget for Venstre, tidligere politisk ordfører, minister og næstformandskandidat Ellen Trane Nørby meddelt, at hun ikke genopstiller til Folketinget.

Dermed melder hun sig ind i en stadig større klub af partiets Folketingsmedlemmer, der har stemplet ud.

Hver især har haft deres egne grunde, men det samlede billede er ikke positivt, siger Jarl Cordua.

- Alle kan isoleret set have fornuftige grunde til at forlade landspolitik. Men hvis man nu forestillede sig, at man stod foran et politisk skifte, hvor der skulle komme et nyt ministerhold efter næste valg, havde de så gjort det?

- Jeg tror det ikke. Det har selvfølgeligt noget at gøre med, at udsigten til, at Venstre genvinder regeringsmagten, ikke er så stor, siger Jarl Cordua.

Ellen Trane Nørby er langt fra den eneste den senere tid, der har forladt Folketinget eller meddelt, at de vil gøre det.

Politisk ordfører Karsten Lauritzen meddelte tidligere i år, at han tog et job i det private. Før det var der Tommy Ahlers, der hellere ville lave noget andet og igen før det Kristian Jensen.

- Venstre står i den seneste meningsmåling til at blive halveret. Det ligner ikke vinderholdet, det kan man allerede nu se.

- Og det, der kendetegner folk, der har siddet i regering, er, at oppositionspolitik er ualmindeligt kedeligt. Gider man bruge de bedste år af ens liv på det?, siger Jarl Cordua.

Siden valget har også tidligere formand Lars Løkke Rasmussen, tidligere næstformand Inger Støjberg, Marcus Knuth og Britt Bager forladt partiet. Bertel Haarder og Claus Hjort Frederiksen har meddelt, at de ikke genopstiller.

Om Ellen Trane Nørbys beslutning siger Jarl Cordua:

- Det er skidt for Venstre, selvfølgeligt er det det. Men er det noget, man ikke kan overkomme? Nej.

- For de gamle, som faldt, er det ny overalt, som de synger også i Sønderjylland, hvor Ellen Trane Nørby er fra, siger han med reference til sangen "Det haver så nyligen regnet".

Jarl Cordua ser ikke de seneste afgange som et oprør mod formand Jakob Ellemann-Jensen - og heller ikke som efterdønninger fra formandskampen i 2019.

- Vi kommer ikke uden om, at det er en skidt dag for Venstre, for Ellemann, og at det indskriver sig i den lange historie om folk, der tilsyneladende ikke tror på projektet.

- Ikke som en kritik af Ellemann. Men som et tegn på, at det ikke passer at være oppositionspolitiker de næste 5-8 år, siger Jarl Cordua.