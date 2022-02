Kommentatorer: Engelbrecht blev offer for frustreret støtteparti

Behov for at sende et signal

Enhedslisten begrundede det med, at Benny Engelbrecht under forhandlinger sidste forår og sommer ikke havde udleveret nogle beregninger over CO₂-udledning af anlæg af forskellige infrastrukturprojekter.

Ministeren var torsdag i samråd. Han forklarede, at det skyldes, at embedsværket havde vurderet, at tallene ikke kunne bruges til noget brugbart i forhandlingerne, fordi de var for usikre.

Ifølge både Noa Reddington og Casper Dall spiller hele det forløb og Engelbrechts håndtering af det en rolle. Men samtidig har han haft det imod sig, at Enhedslisten havde behov for at sende et signal til regeringen.

- Nu kommer Benny Engelbrecht ud af det blå og laver en åbenlys fodfejl og beklager. Så har man fået muligheden for at vise, at man skal tage Enhedslisten alvorligt, siger Noa Reddington.

- Læg dertil, at Benny Engelbrecht ikke står langt oppe i hierarkiet. Det er ikke en minister, som Mette Frederiksen (S) vil sætte alt ind for at bevare, siger Casper Dall.