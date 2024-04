Kommune deler millioner ud til gavn for beboere nær solcelleparker

- Jeg er rigtigt glad for, at vi er kommet i betragtning, og vi glæder os meget til at lave noget for beboerne her i området på Sydals. Hallen har nemlig stor betydning for mange mennesker her i området enten til idræt eller sociale aktiviteter, siger Henrik Høeg Fangel, der er formand i Sydals Hallen.



Hallen skal renoveres, og med de 400.000 kroner mere i budgettet, kan projektet går i gang allerede i midten af april. Pengene fra puljen skal blandt andet bruges på omklædningsrum, indgangsparti, toiletter, åbent udemiljø med adgang for brugerne, biodiversitet og insekthoteller.