Kommune godkender plan for beskyttelse af havn

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Tilbage i 2022 vedtog byrådet klimatilpasningsplanen, der viser, hvordan klimaforandringerne vil påvirke Sønderborg Kommune i årene frem.

Sønderborg og Gråsten havne er nogle af de områder, der risikerer oversvømmelse, og risikoen bliver større i fremtiden.

- Stormfloden i oktober sidste år viste os, at fremtidens vejr kan få store konsekvenser for borgere og vores byer. Derfor er det vigtigt arbejde, vi har sat i gang, siger Asger Romme Andersen, der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget, i pressemeddelelsen.

Det næste skridt på vejen er at få opbakning fra borgerne.

- Det er også vigtigt, da borgerne også skal bidrage økonomisk til projektet. Hvis der er opbakning til projektet, vil der blandt andet blive lavet et forslag til en bidragsfordeling, siger han.



I forbindelse med planerne er der allerede blevet holdt informationsmøde samt dialog med borgerne i området.