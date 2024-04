Kommune holder fast i kønsopdelt svømning

Tre timer hver anden uge er der såkaldt kønsopdelt svømning i byens svømmehal, hvor mænd ikke har adgang til bassinerne.

Og det tilbud vil fortsat være gældende. Det har Udvalget for Kultur, Fritid og Medborgerskab i Sønderborg Kommune besluttet, skriver DR.

Udlændinge- og Integrationsminister Kaare Dybvad (S) har ellers kritiseret tilbuddet og opfordret de i alt 12 kommuner, der giver mulighed for kønsopdelt svømning, til at droppe det, fordi det ifølge ham er udansk.

Men i Sønderborg holder man fast i at give kvinder muligheden.

- Jeg synes ikke, det har noget at gøre med at være dansk eller udansk. Når kvinder føler sig mere trygge ved at svømme alene, og vi kan give dem muligheden for det, så synes jeg, vi skal holde fast i det, siger formanden for udvalget, Christel Leiendecker fra Slesvigsk Parti til DR.