Kommune indgår forlig om forbrændt barn ved 'Ring of Fire'

Der er nu indgået et forlig om erstatning mellem Sønderborg Kommune og forældrene til et af de børn, Christian Dankert, der blev mest forbrændt ved skater-arrangementet Ring of Fire på havnen i Sønderborg tilbage i sommeren 2017, skriver Jydske Vestkysten søndag.

Det glæder Mogens Dankert, der er far til Christian.

- Det er en lettelse, at vi efter knap tre år kan sætte et punktum. Nu har kommunen indvilget i at være med til forliget. Nu mangler vi bare vores eget forsikringsselskab. De vil forhåbentligt anerkende den samme mengrad på 25 procent, som kommunen har gjort, siger Mogens Dankert til TV SYD.

Sagen kort

Ulykken skete den 20. maj 2017, da der blev afholdt skaterarrangement på havnen i Sønderborg, hvor en gruppe skatere som en del af arrangementet skulle hoppe gennem en ring af ild.

En nu 22-årig mand hældte den brændbare væske ethanol på ringen. Væsken blev antændt, taget af vinden og fløj ud mod publikum.

I alt blev syv personer, seks børn og en voksen, ramt. Christian Dankert blev ved ulykken forbrændt på 25 procent af kroppen.

Ifølge Mogens Dankert går det godt med sønnen, selvom hændelsen stadig fylder meget for ham.

- Christian har det godt, og hans skader heler. Fysisk har han stadig ar. Der er stadig nogle ting, som han slås med efter uheldet, siger Mogens Dankert.

