Kommune iværksætter nye coronatiltag

Smitten stiger i Sønderborg Kommune.

Derfor iværksætter kommunen nu nye coronatiltag for at få smitten under kontrol. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at kommunen opfordrer alle skoleelever over ni år til at blive testet to gange om ugen, hvis de ikke har været smittet med corona eller er vaccineret.

De nye tiltag kommer på baggrund af den stigende smitte i Sønderborg. Torsdag var incidenstallet på 485, og det er især blandt skoleelever, at man finder smittede med coronavirus. Høj lokal smitte defineres ved et incidenstal på 400 ved kommuneniveau.

- Det er jo desværre blandt skoleeleverne, at vi kan se, at smitten spreder sig, og det er derfor, at vi sætter langt de fleste tiltag ind her, fortæller Michael Skriver Hansen, sundhedschef i Sønderborg Kommune.

Sender podeteam rundt

Sønderborg Kommune oplyser også, at de sender et podeteam ud i alle de klasser, hvor en skoleelev er blevet konstateret smittet med corona. Det vil ske den dag, hvor smitten er konstateret, og podningen vil ske på alle klassetrin uanset alder.

- Vi følger myndighedernes anbefalinger om at holde børnene i deres stamklasser eller grupper så meget som muligt, så vi kan opretholde en så normal undervisning som muligt i skolerne, siger sundhedschefen.

Det betyder, at undervisningen i skoler og SFO'er, så vidt det er muligt, skal foregå i stamklasser og i faste grupper i SFO'erne.

Det samme kommer til at gøre sig gældende i frikvartererne.