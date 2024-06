Kommune kommer med opfordring inden kongeligt besøg

Projekt ved stormflodsramt strand udskydes

Arbejdet med at udbedre Hejlsminde Strand efter stormfloden, der ramte i oktober 2023, er blevet sat på pause.

Det oplyser Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

I forbindelse med stormfloden blev store mængder sand fra stranden skyllet væk. Derfor stod stranden til at blive sandfodret, men i stedet for at lappe på stranden, skal der nu arbejdes på en mere permanent løsning.

Da man begyndte planlægning af arbejdet, viste det sig dog hurtigt, at der ville blive brug for en miljøkonsekvensvurdering. Ifølge Kolding Kommune er sagsbehandlingstiden på sådan en15 til 17 måneder.

Derudover skal der også laves en helhedsplan, som skal gøre kommunen klogere på, hvordan man undgår at sandet forsvinder i fremtiden ved hårdt vejr.

- Det er klart, at det ærgrer os, at stranden i år ikke er så super-god, som den plejer at være. Men beslutningen om at udskyde reetableringen og samle det hele i ét projekt er det mest fornuftige valg. Vi ser frem til at arbejde videre med helhedsplanen, som i sagens natur også vil inddrage de lokale beboere, udtaler Mads Astrup Sørensen, der er områdechef for Anlæg og Drift.