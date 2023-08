Kommune og erhvervsliv bakker op om landets næstlængste pride

Sidste år blev byen også fremhævet, da foreningen LGBTQ+ Sønderborg vandt prisen som årets bedste ved Danish Rainbow Awards.

Byen har hele ugen været gennemsyret af farver og regnbueflag, og på Æ Bræt kunne hypen også mærkes.

De var torsdag værter for deres månedlige bingoaften, som denne gang var med et drag-tema. Interessen var så stor, at brætspilscafeen måtte have folk på venteliste.

Vigtigt med ekstra fokus

Selvom LGBTQ+-personer accepteres i højere grad, så mener forpersonen for LGBTQ+ Sønderborg, at der stadig er forbedringer til gode.

- Jeg har prøvet at blive spyttet og råbt efter. Personligt synes jeg, at det er svært at gå på gaden med sin partner i hånden. Der bliver kigget og snakket meget. Det påvirker mig meget, og skaber en frygt for, at der sker noget, siger Niels Christian Aahøj Bech.