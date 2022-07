Kommune og fabrik indgår forlig efter storbrand

- Alle parter har været kede af sagen. På denne måde afslutter vi en af de største forureningssager i kommunen i nyere tid på en god måde. Branden og forureningen har medført udgifter for os, og vi har vurderet, at et forlig var den bedste måde at afslutte sagen på. En retssag ville kræve tid og ressourcer for alle, siger Willy Feddersen i pressemeddelelsen.

Holder øje med dammen

Oprensningen er nu afsluttet, men der bliver stadig holdt øje med vandet i dammen. Det understreger Hanne Bruun, der leder afdelingen Affald & Erhverv i Sønderborg Kommune.

- Ulkebøldam har det fint og finder sin balance igen. Men vi holder øje med vandkvaliteten for at sikre os, at der ikke er et eller andet. Prøverne har indtil videre ikke vist noget negativt, siger hun.

Omnicon er ved at genetablere sine produktionsfaciliteter.