Kommune sætter fokus på fremtidens regnmængder

Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen vil udover stormflodsbeskyttelse have fokus på større regnmængder, skybrud og højtstående grundvand. Det er realiteten i en fremtid, der på grund af klimaforandringerne byder på mere ekstremt vejr.

De stigende vandmængder fra regn udfordrer kloaksystemerne og giver risiko for, at overfladevand kan samle sig på steder, hvor det kan gøre skade.

Udsigterne til mere vand vækker bekymring i området.

- Vi får mange bekymringshenvendelser fra borgere angående regnvand og oversvømmelser, og det er noget, vi tager alvorligt. Det er samtidig vigtigt, når vi udvikler vores kommune med gode bolig- og erhvervsområder, at man kan bo trygt, og at risikoen for oversvømmelser minimeres, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Udvalget har på flere møder tænkt vandhåndteringsplaner ind i planlægningen af områderne i fire lokalplaner.