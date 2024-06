Kommune sætter gang i udvikling af havn efter nye opkøb

- Nu kan vi bedre disponere over området på Augustenborg Havn og give en fremtidig køber af arealet en sikkerhed for, at et boligprojekt kan gennemføres. Det taler ind i byrådets mål om at være en attraktiv bosætningskommune for at nå 77.000 borgere inden 2030, siger han i en pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune er nu ejer af DLG-bygningerne på Augustenborg Havn, og dermed ejer kommunen hele det nødvendige areal, som muliggør igangsættelsen af den udviklingsplan, der blev lavet for Augustenborg Havn i 2023. Denne udviklingsplan indebærer opførelse af boliger og sikring af fremtiden for maritime fritidsforeninger. Opkøbet vækker glæde hos borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen:

Sønderborg Kommune ønsker at udbyde arealet til boligområde gennem et offentligt udbud, hvormed kommunen sikrer, at havneområdet kan omdannes til boliger, som udviklingsplanen foreslår. Det ventes at ske om et par år. Nu venter udarbejdelse af en lokalplan for området, og denne skal igangsættes hurtigst muligt:

- Vi skynder os så hurtigt, vi kan, men det tager tid at lave en lokalplan. Ved at sætte lokalplanen i gang, kommer rammerne for boligudviklingen på plads, inden området sættes til salg. Derudover sikrer det, at potentielle investorer og ejendomsudviklere ved, hvad de kan arbejde med, fortæller 1. viceborgmester i Sønderborg Kommune, Stephan Kleinschmidt.