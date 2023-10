Direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme er glad for, at de nu kan undersøge muligheden for at etablere en billigere og grønnere varmeforsyning i de mindre bysamfund.



- Vi er også glade for, at Sønderborg Kommune støtter op selskabet og håber naturligvis, at lokalsamfundene vil gøre det samme, så vi kan få så mange som muligt væk fra fossile brændstoffer og over på grønne løsninger.