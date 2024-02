Kommune søger 20 millioner fra stormflodspulje

Skaderne fra stormfloden i Sønderborg Kommune omfatter blandt andet asfalt- og grusveje, vandrestier, cykelstier, rekreative områder, broer, havne, badebroer og kommunale bygninger.

Den største anslåede udgift for den sønderjyske kommune er vejen til Kegnæs, som vil koste omkring 50 millioner kroner at reparere.

- Vi har brug for at komme i gang med vores større projekter, så det er positivt, at puljen nu åbner i løbet af foråret. På politisk niveau skal vi beslutte, hvad der skal laves først. Men vigtig infrastruktur som vejen til Kegnæs har førsteprioritet, udtaler formand for Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune, Kirsten Bachmann (Slesvigsk Parti), i en pressemeddelelse.



Ifølge miljøministeriet vil kommunerne få svar på deres ansøgningerne inden sommerferien.