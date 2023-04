Kongelig balletdanser var færdig - nu åbner hun milliondyrt akademi

Tilbygningen indeholder to balletsale, omklædningsrum, opholdsrum og kontor samt fire nye øvelokaler til musikundervisning.

- Det åbner nye døre for samarbejde mellem musikskole og balletskole, hvor det bliver muligt at afprøve og udvikle nye tværmediale formater, siger formand i udvalget, Christel Leiendecker (SP).

En balletskole for alle

På trods af sit eget store talent, er det faktisk ikke målet for Melissa Mathies, at alle elever på Sønderjyllands Danseakademi skal have ambitionerne om at blive kongelig balletdanser.

Hun ønsker nemlig, at der skal være plads til alle.

- Jeg har en pligt til at give min viden videre, og det skal ikke kun være til nogle få. Selvfølgelig vil jeg gerne udvikle talenter, men mit mål er egentlig, at børnene her kan stå på deres ben og tro på sig selv, fortæller hun.