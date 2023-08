Kongeskibet skulle ellers have ligget ved kajen i Sønderborg frem til den 14. august, men planerne blev ændret, og skibets mandskab blev kaldt ind.

Det er det danske forsvar, der ejer skibet, og de oplyser i et skriftligt svar til TV SYD, at Kongeskibet Dannebrog har forladt Sønderborg for at løse en opgave for Kongehuset.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Kongehuset selv.