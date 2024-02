Konkurrence sætter spot på de mange sprog i grænselandet

Konkurrencen "Hvad er dit yndlingsord" har til formål at synliggøre og fejre den sproglige mangfoldighed i grænselandet og bidrage til at børn, unge og borgere i det dansk-tyske grænseland opnår et større kendskab til grænselandets særlige sproglige mangfoldighed.

Vinderne af ordkonkurrencen får æren af, at netop deres yndlingsord vil pryde det dansk-tyske grænselandskab.

En jury, bestående af sprogeksperter fra området, har i fællesskab udvalgt to ord, som bliver bygget i to meter høje bogstaver og placeret i Sønderborg og Flensburg. Ordene er startskuddet for den offentlige konkurrence, som skydes i gang med arrangementer i denne weekend.

Lørdag foregår fejringen i Sønderborg ved Multikulturhuset kl. 13. Til fejringerne vil der blive sørget for lidt godt til gangen (berlinere, fastelavnsboller, kaffe) og musikalske toner på alle fem sprog.

Indsend dine yndlingsord her senest den 31. marts.