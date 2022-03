Krænkende billeder af unge kvinder i omløb: Deling kan give plet på straffeattesten

Syd- og Sønderjyllands Politi, Sønderborg Kommune samt en række uddannelsessteder i kommunen advarer unge mod at dele krænkende billeder og videoer.



Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag.

Onsdag morgen modtog Syd- og Sønderjyllands Politi en anmeldelse, efter en 17-årig kvinde var blevet bekendt med, at der florerede fotos af hende – og flere andre lokale kvinder - på det sociale medie Snapchat.

Politiet kan endnu ikke oplyse hvor mange kvinder, der præcis er blevet forurettet, da efterforskningen er i sin indledende fase.

- Vi tager sagen meget alvorlig, og prioriterer højt at få den opklaret, da sager af denne art er meget krænkende for de forurettede, understreger politiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Thrane Jensen i en pressemeddelelse.



En klar opfordring

Vicepolitiinspektør Chr. Østergård fra Forebyggelsessektionen i Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer både de unge og deres forældre til, at de tager problemstillingen om deling af krænkende billeder meget alvorlig.

- Vi lever i en tid, hvor vi kan videresende billeder og videofiler med et enkelt klik på telefonen, og hvor vi deler både stort og småt med vores omgangskreds på sociale medier. Netop derfor er det ekstra vigtigt, at vi er opmærksomme på, at blot fordi det er teknisk muligt at dele, kan materialet stadig både være krænkende og ulovligt, siger Chr. Østergård i pressemeddelelsen.

Selvom de unge, der deler materialet, ikke nødvendigvis handler i ond tro gør det ifølge vicepolitiinspektøren ikke deres ansvar mindre.

- Vi har alle et medansvar for, om den onde cirkel bliver brudt, om delingen af materialet fortsætter eller stopper. Så vores råd er ganske enkelt: Kommer du i besiddelse af billeder og videoklip, hvor vedkommende ikke selv har givet tilladelse til deling, så slet materialet. Sig fra! Lad være med at dele det med andre, lyder rådet fra vicepolitiinspektøren.

Han understreger desuden, at hvis man dømt for at have delt krænkende billeder og videoer, kan de personlige konsekvenser være meget store.

- En ting er selve straffen. Men du risikerer også at få en plet på straffeattesten, der følger dig i flere år fremover. Og du risikerer at måtte vinke farvel til drømmejobbet, fastslår Chr. Østergård.