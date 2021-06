Kronprins Frederik kan se frem til ny sønderjysk folkefest i år

Fortovene i Haderslev var i weekenden fyldt til randen med tusinder af glade sønderjyder, der ville have et glimt af de kongelige efter genforeningsgudstjenesten i domkirken. Da kronprins Frederik og prins Christian søndag satte sig ind i Krone 2 for at køre mod København, skete det i overværelse af mange glade fremmødte. Scenariet med tusindvis af mennesker i gaderne kan meget vel gentage sig om tre måneder i Sønderborg, hvor Royal Run endelig gennemføres.



Det populære motionsløb blev afholdt første gang for tre år siden i forbindelse med kronprinsens 50 års fødselsdag - blandt andet i Esbjerg. I 2019 blev det gennemført uden for Syd- og Sønderjylland og er siden udskudt nogle gange på grund af coronasituationen. Men med udfasningen af de gældende coronarestriktioner er der nu håb om, at begivenheden den 12. september i Sønderborg kan gennemføres under noget, der ligner normale omstændigheder.

- Det glæder os usigeligt, at Royal Run igen kan blive den helt særlige folkefest, hvor mange tusinder samles omkring motion, highfives med Kronprinsen og uformelt samvær, siger Morten Mølholm Hansen, medlem af Royal Runs styregruppe og direktør i Danmarks Idrætsforbund, i en pressemeddelelse.