Kronprins Frederik løber i sønderjysk by til Royal Run

I Sønderborg er de spændte på at få kronprinsen på besøg.

- Vi glæder os til, at kronprinsen besøger Sønderborg og skyder hele Royal Run-dagen i gang. Vi planlægger et stort Royal Run-brag, der skal samle hele byen og omegn om det gode budskab: nemlig at det er sundt og sjovt at bevæge sig, siger Per Hussmann, der er eventchef i Sport Event Syd, som er den lokale arrangører af Royal Run i Sønderborg, i meddelelsen.



Stadig mulighed for at hoppe i løbeskoene

I Sønderborg er der i skrivende stund tilmeldt 17.165 deltagere, hvilket betyder, at der endnu er lidt over 3.000 ledige startnumre.



Der er stadig mulighed for at tilmelde sig løbets tre distancer - one mile, fem kilometer og ti kilometer - hvis man har lyst til at motionere med kronprinsen enten i løb eller i gang.