Kronprinsen efter sin one-mile: - Det var helt fantastisk

Søndag havde tusindvis af syd- og sønderjyder snøret løbeskoene til Royal Run, som Kronprins Frederik står i spidsen for.

Her startede Kronprinsen dagen med et One-mile løb i Sønderborg sammen med danske veteraner. Ganske få minutter tog det, før Kronprinsen var i mål. Her var han især imponeret over de mange mennesker til det sønderjyske løb.

- Det var helt fantastisk. Det var en fantastisk setting. Man får det bedste af Sønderborg, sagde Kronprins Frederik efterfølgende til TV2.