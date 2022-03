Kultur- og Idrætsnatten genoplives i Sønderborg

Kulturlivet har de seneste år gået gennem en svær periode, og der er endelig lys forude.

Ét af de steder er i Sønderborg, hvor Kultur- og Idrætsnatten genopstår den 19. august efter to års dvale.

Det skriver JydskeVestkysten.

Formanden for styre- og arbejdsgruppen, Erik Rosenbæk Bollerslev, er selvsagt glad for, at byens kulturelle endagsevent endelig kan løbe af stablen igen.

Derfor opfordrer han også folk fra nær og fjern til at deltage.

- Vær med til at gøre Kultur- og Idrætsnatten festligt, folkeligt og fornøjeligt, så alle kommer hjem med gode oplevelser på en fantastisk eftermiddag og aften, hvor man bliver udfordret og får nogle fantastiske og oplevelsesrige oplevelser, siger han til avisen.

Eventet foregår i tidrummet mellem klokken 17 og 23 og finder sted på de samme lokationer som tidligere, hvilket vil sige ved Sønderborg Slot, Multikulturhuset, slotskajen, Søndertorv, havnetrappen, Nørrebro, Nørre Havnegade, Havbotorvet og Sønder Havnegade.

Kultur- og Idrætsnatten i Sønderborg er landets ældste tilbagevendende idræts- og kulturnat, og den har mere end 20 år på bagen.