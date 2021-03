Kvinde brækkede hoften og efterlyser nu tre unge: - Jeg har en gave til dem

Facebook kan være et værdifuldt redskab til at nå langt ud med et budskab eller en efterlysning. Og nu håber 78-årige Helen Dalvig fra Sønderborg på, at hun kan finde frem til tre unge mennesker.

Søndag 21. februar faldt Helen Dalvig nemlig uheldigt og brækkede sin hofte på Voldgade i Sønderborg.

- Det var utroligt godt vejr, og jeg havde været nede i mit galleri og male. Jeg var lidt hurtig i vendingen, og så faldt jeg over en fortorvssten. Det gjorde ondt, og jeg råbte og skreg, siger Helen Dalvig.

Det varede ikke længe, før tre unge mennesker kom hende til undsætning. Men lige så hurtigt, de var kommet hede til hjælp, lige så hurtigt blev hun kørt væk i ambulancen uden at få sagt tak.

- De var så søde, og de ringede 112. Jeg kunne ikke sanse særligt meget, fordi det gjorde så ondt. Men jeg fik sagt, at når jeg blev rask, måtte de komme over til mig og få lidt opmærksomhed. Men jeg fik ikke sagt, hvem jeg er.