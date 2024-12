Læsekrise i de danske skoler, men friskole har succes med anderledes læsesystem

Af Finn Grahndin Udgivet 20. dec

89 projekter på skoler og biblioteker har fået 22 mio. kr. af Kulturministeriet for at afhjælpe de danske elevers læsekrise. Men på en friskole har de allerede etableret deres eget lille - og lidt specielle - skolebibliotek. Det har givet eleverne mere mod på at læse.

Krise, siger undersøgelserne. Danske skolebørn læser alt for dårligt. Det giver problemer for fremtidens borgere. Fokus, mine damer og herrer. Fokus på læsning, siger man på friskolen Eckersberg i landsbyen Blans nær Sønderborg. 132 elever 0-9. klasse går her. Og de skal altså blive bedre til det med læsningen. Og de er i fuld gang.

Anna Schmidt Jûrgensen har LIX-tal 16, og har funder den her bog i netop denne kategori. Foto: Finn Grahndin

Tal i stedet for bogstaver Så nu har skolen fået etableret deres helt eget lidt specielle skolebibliotek. Her står bøgerne ikke som de plejer i alfabetisk orden efter forfatterens navn. Her står de med tal. 24 for eksempel. Og ud for denne kategori står 11-årige Simon Ibsen Provstgaard fra 5. klasse. - Jeg har fået lov til at låne den her - Ternet Ninja - af læreren, selv om jeg har 29 i LIX-tal, siger han.

Simon Ibsen Provstgaard har valgt Ternet Ninja, fordi han har set filmen. Den er egentlig for let for ham, men læseglæden er det vigtigste. Foto: Finn Grahndin

LIX-læsning - Øh, LIX-tal? - Ja, svarer Anna Schmidt Jürgensen ubesværet. _ Det betyder, hvor svær en bog er at læse. Mit tal er 16, siger den 10-årige skoleelev fra 4. klasse. De kalder det LIX-læsning. - Vi vurderer elevernes læseevne, så de nemmere kan finde en bog, der passer dem, siger leder på friskolen, Marianne Bunde.

Marianne Bunde, leder på friskolen, er glad for det nye skolebibliotek, som sponsorer har sørget for kunne komme til gavn for børnene. Foto: Finn Grahndin

Frustreret Både Simon og Anna har været glade for den nye ordning på skolen. - Før stod der jo bare en masse bøger på reolen, siger Simon Ibsen Provstgaard. Anna Schmidt Jürgensen har fået nemmere ved at læse de bøger, hun vælger - i kategorien LIX 16. Før ordningen på skolen kunne hun komme til at vælge bøger, der så spændende ud, men som var for svære. - Så bliver man frustreret og irriteret , siger hun.

Hvad er LIX? LIX er en forkortelse for læsbarhedsindeks. En skala der giver et mål for en teksts læsbarhed. Det opgøres som det gennemsnitlige antal ord pr sætning plus procentdelen af lange ord, altså ord der er længere end seks bogstaver. Jo større lixtallet altså er, desto sværere regnes teksten for at være. O = antal ord i teksten P = antal punktummer i teksten L = antal lange ord (over 6 bogstaver lange) LIX=OP+L⋅100O Formlen kan altså forstås som antal ord per punktumlængde lagt sammen med procentdelen af de lange ord i teksten. Man har så følgende skala til at vurdere tallet der kommer ud: >=55 Meget svær, faglitteratur på akademisk niveau, lovtekster.

45-54 Svær, f.eks. saglige bøger, populærvidenskabelige værker, akademiske udgivelser.

35-44 Middel, f.eks. dagblade og tidsskrifter.

25-34 Let for øvede læsere, f.eks. ugebladslitteratur og skønlitteratur for voksne.

<=24 Let tekst for alle læsere, f.eks. børnelitteratur. Fold ud

Nye LIX-tal At matche elevernes læseevne med bøgernes sværhedsgrad - målt i LIX - har vist sig at virke her på skolen. Senere vil elevernes læsevne blive vurderet og justeret igen. - Det gælder om at finde bøger, som de forholdsvist nemt kan læse, så de ikke mister interessen, siger leder på friskolen, Marianne Bunde. - Men skal eleverne ikke udfordres, så de bliver bedre på den måde? - Jo, det skal de. Men elevernes skal have den gode fornemmelse af, at de kan finde ud af at læse bogen, men stadig finde ord eller vendinger i bogen, der gør, at de også lærer noget nyt, siger hun. Her kan du læse om de 89 projekter, som har fået økonomisk støtte fra Kulturministeriet