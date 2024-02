Landbrugselev fra Gråsten løber med pris

En af skolens elever, Isabella van Noordenne, er nemlig netop blevet kåret som årets kvægelev af Landbrug og Fødevarer. Det skete på den årlige kvægkonkres, som finder sted i Herning.

Det skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

Isabella van Noordenne løb med prisen foran Nanna Christine Schmidt, der også er fra Gråsten Landbrugsskole, og Ida Marie Dalhede fra Dalum Landbrugsskole, som var de to øvrige finalister i kampen om prisen.

Vinderen beskrives ifølge juryen som et 'scoop for enhver virksomhed'.

- Hun brænder for at vise kvægbruget frem for folk udenfor erhvervet og drømmer om at trække dem tættere på, så vi kan sparre med hinanden, lød det fra formand i Landbrug og Fødevarers kvægsektor, Christian Lund.



Isabella van Noordenne var indstillet af Maarten Damsteegt i Tinglev, hvor hun er i praktik, når hun ikke går på Gråsten Landbrugsskole.