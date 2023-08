Landmand håber på 50 procents udbytte, efter ekstremt vejr har stresset hans afgrøder

Søren Jensen har dog efterhånden lært ikke at tage sorgerne på forskud, men han kan alligevel ikke helt lade være med at ærgre siger over vejrets indvirkning.

Regnen skulle være kommet først

- Det fylder bare meget. Selv om man i grunden ikke kan konstatere tabet, før man har fået afregning, så er det irriterende, og det er trist at se, at man gør sit bedste, og så mislykkes det, siger han.



Risikoen for en lille høst er ifølge Poul Erik Nielsen lig med økonomisk tab, og hvis regnen fortsætter med at sile ned i august, ender landmændene med en høst, der langt fra er optimal.