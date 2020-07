Landmand må ikke have med svin at gøre i fem år

Forsøg på aflivning, der slog fejl. Grise med hjernebetændelse, der ikke blev behandlet eller aflivet. Og hundredvis af svin, der var indsmurt i gylle.

Det var blot nogle af de forhold, der tirsdag førte til, at en 52-årig svineavler blev idømt tre måneders betinget fængsel og frakendt retten til at have med svin at gøre i fem år.

Dommeren og domsmændene ved Retten i Sønderborg fandt ham skyldig i samtlige 34 forhold i det 16 sider lange anklageskrift.

Landmanden er blandt andet dømt for "grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling" af grise på fire forskellige besætninger, som han drev på Als.

Flere end 50 syge grise med lidelser som hjernebetændelse, navlebrok, sår efter halebid og lammelser fik ingen behandling, blev ikke aflivet og blev ikke isoleret fra de raske grise på gården.

Desuden var staldene ikke indrettet til grisenes bedste. Dyrene var ikke sikret mod skader fra eksempelvis defekte tremmer og skarpe metalkanter.

6.800 grise manglede halm og ventilation

Næsten 6.800 grise manglede i en periode halm og ventilation, hvilket sendte temperaturen og luftfugtigheden i vejret i svinestaldene.

Hundredvis af grise havde ikke adgang til rent og tørt leje. Det betød, at dyrene lå i deres egne efterladenskaber og var indsmurt i gylle.

Dertil kommer, at døde grise ikke blev opbevaret forsvarligt. Kadavere efter adskillige døde dyr blev i september 2015 fundet efterladt i stier, gangarealer og ved ramper til staldene.

Størstedelen af anklagepunkterne vedrører lovbrud begået frem til maj og september 2015. Enkelte forhold er sket i 2016 og 2017.

Men sagen lå stille hos anklagemyndigheden i et år. Derefter var forsvareren længe om at sende spørgsmål til Det Veterinære Sundhedsråd, ligesom den 52-årige skulle mentalundersøges.

Den lange sagsbehandlingstid betød, at landmanden fik noget rabat på straffen.

- Vanrøgt af dyr straffes efter min mening desværre ikke særligt hårdt, og dommen ligger på linje med, hvad man har set i andre sager. Derfor er den også på linje med min påstand om 3-4 måneders fængsel, siger senioranklager Lars Vierick.

Den dømte overvejer nu, om han vil anke dommen til landsretten.

Dyrenes Beskyttelse: Tragisk sag

Dyrenes Beskyttelse kalder sagen dybt tragisk og ulykkelig.

- I bund og grund er det helt ubegribeligt, hvordan sådan en person har kunnet fortsætte i så mange år, uden at nogen eller noget har stoppet ham. Hvorfor var systemet, der skulle beskytte dyrene, så ineffektivt.

- Vi ser desværre igen og igen, at dyreværnssager har ekstremt lange behandlingstider. Det er stærkt kritisabelt og dybt tragisk for dyrene, siger Birgitte Damm, chefkonsulent for landbrugsdyr i Dyrenes Beskyttelse i en kommentar.