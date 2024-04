I stedet blev han ligesom i byretten fundet skyldig i at have solgt mindst 13,7 millioner cigaretter og i at have unddraget statskassen for knap 24 millioner kroner i afgift. Brandt har derfor ud over fængselsstraffen fået en bøde på knap 24 millioner, skriver landsretten på sin hjemmeside.

Videresalg

Brandt modtog cigaretterne fra udlandet og solgte dem derefter videre til fem-seks personer, der efterfølgende solgte dem videre.

Cigaretterne var kopier af mærket Winston, hvis varemærke Morten Munck Brandt derfor også er dømt for at have krænket.

Landsretten har også konfiskeret 7,7 millioner kroner i kontanter, som blev fundet i Brandts hjem i forbindelse med en politiransagning.