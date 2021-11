Lasse har nået toppen: - Jeg glemmer det aldrig

Han gjorde det. Nåede toppen af det legendariske bjerg Alpe d'Huez.

Det lagde ikke i kortene, da han for blot nogle år siden måtte erkende, at han ikke kun udleve sin drøm.

- Jeg havde det rigtig dårligt mentalt, fordi jeg havde prøvet at leve en drøm om at være bager, men efter at have arbejdet min skulder i stykker, så døde den drøm, fortæller Lasse Fog Jensen.

På det tidspunkt vidste han ikke, hvad han skulle med sit liv.

Men efter at have besøgt en sagsbehandler i Sønderborg Kommune, fandt han ud af, at han havde brug for at genfinde selvtilliden og finde et job, han kunne klare med sine skuldre.

Derfor kom han med på dette års projekt 'Unge På Toppen', der begyndte i 2017 i Aabenraa Kommune og sidenhen også er nået til Sønderborg Kommune.

Her forsøger man at hjælpe ledige unge ud på arbejdsmarkedet, og det er med en vis succes. Ifølge folkene bag projektet kommer tre ud af fire ud på arbejdsmarkedet indenfor de første seks måneder efter projektets afslutning.