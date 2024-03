Det er lastbilens ene dæk, der er brudt i brand i forbindelse med kørsel, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov.

Lastbilen holder på rute 8 - omfartsvejen i det østgående spor, og begge spor er spærret indtil lastvognen er fjernet.

Vejdirektoratet skriver, at vejen forventes at åbne for trafik i løbet af morgenen, men kommer ikke med et specifikt tidspunkt.

Syd- og Sønderjyllands Politi anbefaler at køre ad Grundtvigs Alle og Augustenborg Landevej rundt om stedet.