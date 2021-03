Leukæmiramte Ida Marie får opfyldt ønske: - Vi er evigt taknemmelig

Lidt genert går fireårig Ida Marie Hoffmann-Hansen med sin mor i hånden op mod det anneks familien har fået bygget i haven i Guderup på Als.

Det er første gang, hun skal se, hvad annekset gemmer på. Bag døren er alt fra enhjørningebamser og et dukkehus til børnebøger og et lille bord med to skamler. Alt sammen ting der passer ind på et børneværelse.

Et værelse, der har stået højt på ønskesedlen hos leukæmiramte Ida Marie Hoffmann-Hansen.

- Det har været et stort ønske længe, så det er helt vildt, at der har været så mange involveret i det her kæmpe projekt. Vi er evig taknemmelige over, at nogen vil gøre det for hendes skyld, siger den fireåriges mor Mette Hoffmann-Hansen.