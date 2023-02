LGBTQ+-forening vil have politisk plan

For mange oplever nemlig mistrivsel og hadforbrydelser, og kommunen har et ansvar for at øge trivslen for LGBTQ+-personer, mener John Brandt, der er forperson for LGBTQ+ i Sønderborg.

- Det næste skridt i vores kamp vil helt klart være at få mere dialog med politikerne, for der er et politisk ansvar også, som vi er nødt til at adressere, siger John Brandt.



Christel Leiendecker, udvalgsformand for Kultur, Idræt og Medborgerskab, er positivt indstillet overfor forslaget og vil drøfte emnet med sine kollegaer i udvalget.

- Principielt synes jeg, at det er en god idé at lave en politik. Men det kan være svært at tage hensyn til alle, når man som kommune bygger noget eller igangsætter noget. Og så skal vi have en forventningsafstemning med foreningen om, hvad de har brug for, og hvad vi kan tilbyde, siger hun.