LGBTQ+ i Sønderborg er glade for tilbud om abekoppe-vaccine

Stigning bekymrer

- Vi ser gerne at tilbuddet om en vaccine bliver udvidet mere med tiden, siger John Brandt fra LGBTQ+ i Sønderborg.

Aids-Fondet er positive over for Sundhedsstyrelsens udmelding. Organisationen har længe efterlyst handling fra styrelsen.

- Vi kan se, at smitten stiger uge for uge, og det samme gør bekymringen. Målgruppen ved, at der er en vaccine, og man vil gerne beskytte sig selv og sine partnere, siger direktør i Aids-Fondet Christian Østergreen.

Abekopper er et virus, der blandt andet kan give feber, hævede lymfeknuder og udslæt med hvide blærer.

Tydelige symptomer

Sygdommen varer normalt to til fire uger og går i de fleste tilfælde over af sig selv. Langt de fleste patienter forventes at komme sig helt.

- Hvis man oplever influenzalignende symptomer, skal man være ekstra opmærksom. Hvis man får kløe, svie, hududslæt og blærer på kønsorganer, i munden eller på hænderne, er det vigtigt, at man undlader tæt kontakt med andre, siger Helene Probst.

Oplever man symptomerne anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man kontakter sin læge og bliver testet for virusset.