Lokale butikker går sammen om lyserød-markering: - Jeg synes, at det er flot

Byens løbehold indsamlede også penge, mens en ung fyr fik klippet sit hår helt kort af den lokale frisør for at donere det til parykker.

Klokken 14 blev balloner, hvor de besøgende havde skrevet hilsner på, sluppet afsted mod himlen.



Gitte Bruhn selv bidrog med at sælge brugt tøj i sin butik for at donere pengene til Kræftens Bekæmpelse.



- Jeg har to bekendte, der har kræft, og den ene modtager kemoterapi for tiden. Vi plejer faktisk også at markere dagen, men i år har vi ikke haft økonomien i centeret til det. Derfor valgte vi at gå andre veje og i stedet få sponsoreret gaver, fortæller Gitte Bruhn.