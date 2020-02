Lokale ildsjæle får besøg af statsministeren

Det er i ildsjælenes navn, at statministeren i formiddag besøger Sønderborg Kommune og Als.

Statsminister Mette Frederiksen (Soc.dem.) har taget turen til Lysabild, hvor hun skal mødes og drikke en kop kaffe med lokale ildsjæle fra Landsbyrådet i Lysabild.

Landsbyrådet har gjort en del for at udvikle Lysabild, så området er blevet attraktivt. De arbejder blandt andet i tæt samarbejde med andre landsbylaug om en udviklingsplan for Sydals. Det er, hvad statsministeren skal høre mere om.

Her ankommer statsminister Mette Frederiksen til Alsion sammen med Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen, (Soc.dem.). Foto: Martin Nathan

Statsministerens besøg i Sønderborg startede ved det nye Center for Industriel Elektronik, som er en del af Syddansk Universitets afdeling på Alsion i Sønderborg.

Centret er skabt i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, virksomhederne LINAK og Danfoss, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune. Foruden at uddanne ingeniører på Center for Industriel Elektronik forskes der i bæredygtige løsninger inden for elektronik.