Lokalt ægtepar glæder sig over storstilet millionløft af hertugby

Ægteparret håber også, at det storstillede løft af byen kan få flere til at få øjnene op for området.

- Jeg tænker, at det kan gøre rigtig meget godt for byen både bosætningsmæssigt og erhvervsmæssigt. Men også, at man virkelig får sat fokus på byens historie og hvad den betyder for os alle, siger Jeanette Myllerup.

Fokus på turisme

De mange millioner skal bidrage til den masterplan for Hertugernes Augustenborg, som blev godkendt af byrådet i Sønderborg Kommune i december 2022.

Her vægter øget fokus på turisme til området også højt, fortæller Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen (S).

- Augustenborg er allerede i dag et sted, hvor man tager til for at se på kunst, og det skal vi bygge videre på. Vi kan trække rigtig mange turister til, når vi går i gang med det her projekt. Og i kølvandet på det, skal der jo gerne opstå nye virksomheder indenfor turisme, siger borgmesteren.