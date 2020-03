Lokalt busselsskab får aflysninger og færre bookinger

Busselskabet oplever, at det også går ud over arrangementer for april. Kunder ringer for at spørge, hvornår de senest kan aflyse deres booking. Foto: Nikolai Reinhold, TV SYD

I 20 år er busser kørt ind og ud af indkørslen hos busselskabet Dybbøl Turist. Men i øjeblikket står virksomheden i en ekstraordinær situation på grund af coronavirussen.

På grund af de mange aflysninger af arrangementer og koncerter, har virksomheden fået flere aflysninger af busture, fordi de ikke skal køre folk rundt i Danmark og udland. Og det kan mærkes, fortæller direktøren for busselskabet.

- Fra i fredags og til tirsdag, har vi konkret 5 ture, der er aflyst, siger direktør Peter Missfeld.

Det kan i sidste ende betyde, at den 20 mand store virksomhed må sende medarbejdere hjem, fordi der ikke er køreture at tage fat på.

Usikker fremtid

Aflysningerne er kun en ting for selskabet. For med mange spekulationer, om hvor hårdt coronavirus rammer fremtidige arrangementer, holder mange igen med at planlægge. Og det kan de mærke hos busselsskabet Dybbøl Turist.

- Vi kører meget lejrskolekørsel i løbet af forsommeren og i sommerferien. Det plejer de at booke nu her, når de skal på studietur, og der har vi næsten ikke haft nogen, der har meldt sig, siger Peter Missfeld.

Tiltag fra regeringen

Hos Dybbøl Turist har de altså tydeligt kunne mærke effekten af de aflyste arrangementer i Danmark. Derfor fulgte Peter Missfeld også med i spænding, da regeringen holdt pressemøde tirsdag om udviklingen.

Her præsenterede regeringen tre initiativer, der skal hjælpe erhvervslivet. Det handler blandt andet om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer, udskydelse af momsbetaling, arbejdsmarkedsbidrag og A-skat og en oprettelse af en ’corona-enhed’, hvor man i første omgang vil have fokus på transporterhvervene, turisme og oplevelsesøkonomi.

Regeringens plan blev umiddelbart modtaget positivt i Dybbøl, selvom det ikke svarede på alle Peter Missfelds spørgsmål.

- Jeg er hverken mere eller mindre fortrøstningsfuld. Jeg ved, at vi kommer til at mangle en del af vores indtjening, men det usikre er, at vi ikke aner, hvor længe vi skal gå i den her uvished.