Lokke-kampagne skal få tyskere til at flytte til Sønderborg - og det ser ud til at virke

Sidste år holdt kommunen et informationsmøde for interesserede danskere. Lørdag blev et lignende møde afholdt, denne gang for tyskere, der kunne høre mere om Sønderborg og at bo under danske forhold. Knap 50 var mødt op.

- Lige nu mærker vi en rigtig stor efterspørgsel blandt tyskere i at ville flytte op til os. Langt de fleste er veluddannet og er klar til at arbejde her, siger bosætningskoordinator Tatjana Rode.

Fri af hamsterhjulet

Det er ting som at slippe ud af hverdagens hamsterhjul, havet, en mere afslappet livsstil og et bedre skolesystem, som tyskerne fremhæver ved lysten til at flytte til Danmark og Sønderborg Kommune ifølge Tatjana Rode.

Sammen med sin kone var Stefan Kuhlmann fra Schønberg Schleswig-Holstein en af dem, der var mødt op til informationsdagen.

- Vi kan godt lide landet, naturen, menneskerne, og det sociale ved Danmark, siger han.