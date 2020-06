Lorentzen: Elfærger er et godt alternativ til en bro mellem Als og Fyn

- Jeg tror, at elfærger er kommet for at blive. Vi skal gøre mere for at fremme den form for transport. Så det er sød musik i mine ører, siger SF's Karina Lorentzen til det forslag om at indsætte elfærger fremfor dieselsfærger på ruten mellem Als og Fyn, som projektgruppen Als Fyn Broen i dag er kommet med.

Om det (elfærger) bliver en midlertidig foranstaltning i forhold til at næste skridt skal være en bro, er jeg mindre overbevist om. Karina Lorentzen (SF), formand i Udvalget for Landdistrikter og Øer

Mens projektgruppen ønsker elfærger som en midlertidig foranstaltning, indtil der en dag kommer en bro, er Karina Lorentzen, der er formand i Udvalget for Landdisstrikter og Øer, langt mere skeptisk over for den idé.

Bro er mindre realistisk

- Jeg har svært ved at se, at vi får en bro mellem Als og Fyn. Indtil videre synes jeg ikke, at jeg har set rapporter som siger, at det er en samfundsøkonomisk god ide, så jeg tror måske, at det projekt er mindre realistisk end elfærgerne, siger hun.

Hun er derimod ikke i tvivl om, at elfærgerne vil være en samfundsmæssig gevinst for Danmark.

Elfærger reducerer CO2-belastning

- Det giver rigtig god mening, at vi får elektrificeret vores færgedrift. For det første, fordi vi skal udnytte den grønne vindmøllestrøm. For det andet, fordi vi skal have reduceret CO2-belastningen til 70 procent, siger Karina Lorentzen.

- Men om det bliver en midlertidig foranstaltning i forhold til at næste skridt skal være en bro, er jeg mindre overbevist om. Men man skal aldrig sige aldrig, for jeg ved, de kæmper hårdt for det i projektgruppen.