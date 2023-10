Lufthavn holder øvelse med flystyrt

Lufthavnen gennemfører en stor øvelse på marken ved Nørremark 12, som ligger for enden af landingsbanen.



Situationen er, at et to-motorers propelfly med 25 passagerer er styrtet ned.

Lufthavnens eget brandberedskab, Sønderborg Brand og Redning, Beredskabsstyrelsen, Region Syddanmark samt Syd- og Sønderjyllands Politi deltager i øvelsen. Formålet er at træne samarbejdet mellem myndighederne.

Propelflyet, der er cirka 35 meter langt, placeres på marken. Flyet har ingen motorer og er tømt for olie, brændstof m.m., så der er ingen miljøfare i forbindelse med øvelsen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Øvelsen finder sted fra klokken 14 til 18, og borgerne har mulighed for at se med på afstand fra et afspærret område.

Man skal være opmærksom på, at øvelsen vil give en del trafik på Nørremark ved lufthavnen.