Luftslanger i havnen skal redde fisk fra druknedøden

Det startede med en masse havørreders besynderlige adfærd.

- Der var en lokal beboer, der sendte mig nogle billeder af havørreder, der svømmede rundt oppe i overfladen og gispede efter vejret, det fortæller Morten Ringive fra Vandplejen ANA.

Mere end 40 havørreder blev observeret i løbet af dagen. Og det fik Morten Ringive til at reagere.

- Det er en sørgelig forfatning vandet er i, når iltsvind bliver en tilbagevendende begivenhed. Vi så det sidste år i november og igen nu. Derfor ville jeg forsøge at gøre noget, siger han.

Morten Ringive kunne ved selvsyn konstatere, at fisk samlede sig i stimer. Han kontaktede derefter Heinrich Jahnke fra det lokale værft.

- Jeg kan huske, at man får nogle år tilbage havde luftslanger liggende på bunden af havnen langs bådebroen. De blev brugt til at holde vandet isfrit. Så jeg tænkte, det var værd at forsøge at ligge dem ud igen og sende luft igennem, fortæller Morten Ringive.



Iltmangel - et akut problem

Idéen med at lægge slanger ud i havnen blev hurtigt bragt til MJ Marineservice der ligger lige ved Augustenborg havn. Her er Heinrich Jahnke den ene af to indehavere, og han var frisk på at give forsøget en chance:

- Jeg var i gang med reparation af en motor for en kunde, da Morten ringede til mig og fortalte, at der lå døde fisk i fjorden. Han spurgte om vi ikke kunne gøre et eller andet. Det mente jeg godt, vi kunne, fortæller Heinrich Jahnke.

Det krævede dog noget forberedelse, fordi slangerne ikke havde været i brug i fem år.

- Så jeg blev nødt til at sige til kunden, at vi havde et akut problem, så jeg bliver nødt til at forlade dig nu, fortæller han.

Som sagt, så gjort. Med hjælp fra Emil Ringive og Heinrich Jahnkes egen svigersøn blev de 200 meter trykluftslange lagt ud på bunden tværs over havnen. Med et hul for hver 2. meter stiger en lille strøm af luft op mod overfladen.

Samme princip som et akvarium

Morten Ringive mener, at slangen er med til at redde fiskene. Men han kan ikke være sikker. Én ting er han dog sikker på

- Om det har gjort, at der ikke er nogle fisk, der er døde i løbet af natten, det kan vi kun gisne om. Men vi gjorde, hvad vi kunne med de midler, vi nu en gang har til rådighed. Og vi kan konstatere, at der ikke er døde fisk i havnen ligesom vi så i november sidste år, fortæller Morten Ringive.

Luften til slangerne leveres af en stor kompressor, der står på Heinrich Jahnkes værksted. Fra værkstedet, tæt på havnebassinet, går et rør der ender i tilslutning til luftværktøj ved bassinkanten. Det er det, der har gjort indsatsen mulig. Og Heinrich Jahnke er klar til at hjælpe igen, hvis det viser sig at have effekt.

- Der er ikke noget i vejen for at lade bobleanlægget køre igen i perioder med meget lidt ilt i vandet, hvis det viser sig, at det har en positiv effekt på fiskene og livet i fjorden, siger Heinrich Jahnke.