Lukkede genbrugsbutikker rammer nu varmestuer for hjemløse

Varmestuerne i Kirkens Korshær er tæt på at lukke. Som den eneste i TV SYDs område er Vejle ikke akut truet, mens varmestuerne i Sønderborg, Esbjerg, Fredericia og Horsens savner penge til den daglige drift.

I Vejle.er situationen anderledes, da varmestuen Her modtager flere penge fra kommunen, end de andre gør.

Problemet er, at en stor del af pengene til de sociale arbejde i varmestuerne kommer fra korshærens genbrugsbutikker, og de er jo lige nu corona-lukket.

Fremtiden for varmestuen i Sønderborg er uvis, hvis ikke der kommer økonomisk hjælp .- og det vil ramme de omkring 50 daglige besøgende hårdt.

- Det vil være en katastrofe for vores brugere, hvis vi ikke får hjælp senest til marts, siger afdelingsleder Pia Skov Christensen, Kirkens Korshærs varmestue i Sønderborg.

Mangler 25 millioner kroner på landsplan

Ifølge kirkens Korshær mangler der på landsplan godt 25 millioner kroner i varmestuernes økonomi ved udgangen af februar måned.

Der er dog håb om hjælp. Socialminister Astrid Krag, (S), vil søge opbakning i Folketinget til en ny pulje målrettet organisationer med indtægt fra genbrugsbutikker, som også var tilfældet i foråret.

- Det er helt afgørende, at vi fastholder indsatserne for de allermest udsatte i vores samfund. Det gælder ikke mindst varmestuer og andre tilbud, som hjælper mennesker med et måltid mad, en seng at sove i og socialt samvær. Den skal netop sikre, at f.eks. varmestuer fortsat kan holde åbent, siger socialministeren i en mail til TV SYD.

Her fastslår hun også, at det i den sidste ende er kommunernes ansvar at sørge for tilbud til de mest udsatte mennesker. Hvis varmestuerne lukker, så skal kommunen træde til med hjælp til de borgere, som varmestuerne ellers hjælper. Derfor er jeg også glad for at høre, at flere kommuner har valgt at træde til med støtte her og nu., lyder det i ministerens mail-svar.