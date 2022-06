Mand arrangerede voldtægter af retarderet hustru

I en årrække var en 37-årig mand berygtet blandt offentlige myndigheder for at hænge offentligt ansatte ud på forskellige hjemmesider. Torsdag er han idømt otte års fængsel for blandt andet vold og voldtægt.

Vestre Landsret i Sønderborg har dømt manden for gennem flere år at have arrangeret, at mænd kunne forgribe sig på hans mentalt retarderede hustru.

- Landsretten har i det væsentligste stadfæstet byrettens dom, men har skærpet straffen fra syv til otte års fængsel, fortæller anklager Jesper Sønderup fra Statsadvokaten i Viborg.

Arrangeret via nettet

Mændene fik den 37-årige kontakt til via hjemmesiden Scor.dk. Han lod dem være sammen med kvinden og deltog også selv.

Overgrebene fandt sted flere gange over mere end fem år frem til 2019. Sideløbende udsatte manden også hustruen for grov vold. Han foranledigede desuden, at hun blev steriliseret.

Overgrebene fandt blandt andet sted på en strand, i en skov, på en parkeringsplads og flere ukendte steder i en bil.

Fordi kvinden var retarderet med en mental udvikling svarende til en otteårigs, har retten vurderet, at hun ikke var i stand til at sige fra. Derfor var der tale om voldtægt.

Nægter sig skyldig

Manden blev anholdt i 2020, og i maj 2021 blev sagen indledt ved byretten i Sønderborg. Her nåede retten frem til, at manden skulle straffes med fængsel i syv år.

Han havde nægtet sig skyldig og ankede dommen til frifindelse. Men Vestre Landsret har tværtimod valgt at skærpe straffen, blandt andet fordi landsretten har vurderet et voldsforhold til at være grovere, end det blev vurderet i byretten.

Landsretten har desuden fundet det bevist, at han foranledigede, at kvinden blev steriliseret, hvilket byretten ikke fandt bevist.

Flere tilfælde

Manden er desuden dømt for tre tilfælde af voldtægt mod en anden kvinde, som han tidligere har haft et forhold til.

For at beskytte ofrenes identitet nævnes mandens navn ikke, da det muligvis vil kunne afsløre deres identitet.

Der er imidlertid tale om en mand, der for år tilbage flere gange var genstand for offentlig omtale og kritik, idet han på forskellige hjemmesider hængte offentligt ansatte ud med navn og billede.

Vestre Landsrets afgørelse kan umiddelbart ikke ankes.