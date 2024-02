Mand idømt fængsel og udvisning

Det skriver Syd- og Sønderjyllands politi i en pressemeddelelse.

Retten i Sønderborg dømte manden for i alt 15 forhold.

Syd- og Sønderjyllands Politi fandt under en ransagning i maj 2023 cirka to kilogram amfetamin, 1 gram kokain, 259 gram skunk, 0,8 gram hash, en peberspray og et væksthus med 15 hashplanter på den 31-åriges bopæl i Aabenraa Kommune.



Manden er også dømt for dokument- og personelfalsk, da han havde udgivet sig for at være en anden.

Den tiltalte erkendte dele af anklagen, men nægtede besiddelse af to kilogram amfetamin.



Politiet oplyser, at den 31-årige ankede dommen.